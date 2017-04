Galopprennbahn Scheibenholz feiert 150. Geburtstag

Leipzig – Am 01. Mai startet die Galopprennbahn Scheibenholz mit dem Aufgalopp in ihr Jubiläum – denn bereits seit 150 Jahren rennen hier schon die Pferde um die Wette.

Für die Festlichkeiten hat die Galopprennbahn ein besonderes Programm auf die Beine gestellt – was genau erzählte Geschäftsführer Alexander Leip auf der Pressekonferenz am Dienstagvormittag.

Man habe am Jubiläumsrenntag, dem 16. Spetember vor großen Sport zu zeigen und außerdem noch ein kunterbuntes, kulturelles Programm anbieten, so Leip

Da die Galopprennbahn noch nicht auf eigenen Beinen stehe, müssen in Zukunft noch mehr Erlösquellen geschaffen werden, so Alexander Leip.

Die neue Saison bringt neben dem Sport auch eine breites Angebot an Kultur. So wird es im Sommer Kunst-, Kino- und Konzertveranstaltungen geben.

Auch beim Ticketverkauf hat sich die Gallopprennbahn eine Überraschung einfallen lassen. Am Jubiläumsrenntag sparen die Besucher zum Beispiel beim Vorverkauf, denn der soll passend zum Geburtstag der Rennbahn nur 150 Cent zuzüglich der Ticketgebühren kosten.