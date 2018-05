Galopprennsaison gestartet – Andreas Helfenbein siegt im siebten Rennen

Dresden - Knapp 12.000 Besucher haben sich den Aufgalopp in Seidnitz nicht entgehen lassen, und so rasten am Samstag nicht nur die Pferde über die Rennbahn, es konnte natürlich auch gewettet werden. Viele besorgten sich vorab Informationen und Tipps zum Wetten an sich, bei den vielen Infoständen die der Gastgeber, der Dresdener Rennverein, zur Verfügung stellte. Alternativ konnten sich Wettfreudige an den Pressetipps orientieren, die zur freien Verfügung standen oder einfach selbst intuitiv auf das hoffentlich richtige Pferd setzen.