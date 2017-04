Gartenhaus stand in Flammen

Waldheim – In der Nacht zu Mittwoch ist in Waldheim eine Gartenlaube völlig abgebrannt.

Gegen 2.15 in der Nacht zum Mittwoch wurden Fuerwehr und Polizei zu einem Laubenbrand gerufen. In der Gartenanlage an der Straße Am alten Sägewerk stand aus noch ungeklärter Ursache eine Gartenlaube in Flammen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Feuer, bei dem das Gartenhaus nahezu vollständig abbrannte.

Verletzt wurde niemand.

Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.