Gartentechnik: Diese 5 Geräte sollten in keinem Garten fehlen

Wie wirken sich die einzelnen Aspekte auf die Wahl des Rasenmähers aus? Die Größe des Gartens entscheidet darüber, welche Größe und Leistung der Rasenmäher hat. Kleine bis mittelgroße Gärten lassen sich mit einem Elektro-Rasenmäher bearbeiten. Eine Schnittbreite von 33 Zentimetern ist hier ausreichend.

Größere Gartenflächen sind dagegen ein Fall für Mäher mit Verbrennungsmotor. Gerade, wenn eine gewisse Neigung des Gartens hinzukommt, sollte über ein Gerät mit Eigenantrieb nachgedacht werden. Hiermit wird das Mähen am Hang deutlich einfacher.

Natürlich ist für den großen Garten auch entscheidend, welche Schnittbreite der Rasenmäher hat. Die Devise lautet: Je größer der Durchmesser, desto schneller ist das Rasenmähen erledigt. Achtung: Bei der Auswahl des Mähers empfiehlt sich ein Auge auf die Höhenverstellbarkeit zu werfen. Gerade bei günstigen Elektrogeräten kann diese Funktion der Preispolitik zum Opfer fallen.

Tipp: Günstig muss in Bezug auf Gartengeräte wie Rasenmäher jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Ware wichtige Funktionen nicht mitbringt. Es gibt viele Möglichkeiten, auch hochwertige Geräte zu günstigen Preisen zu bekommen. Eine Möglichkeit stellen hierbei Gutscheine dar, die oft recht ansehnliche Subventionen in diesem Bereich bieten. Wer zielgerichtet zugreift, kann durchaus einiges an Geld sparen.

Rasensprenger: Für trockene Sommer

Den ganzen Sommer über sattes Grün – besonders im Dürre-Sommer 2018 haben viele Gartenfreunde quasi dabei zusehen können, wie die Farbe sich immer mehr Richtung Brauntöne verändert hat.

Wer diese Situation nicht noch einmal erleben will, greift zum Rasensprenger. Letztere sorgen für eine automatische Beregnung, die Gießkanne setzt im Schuppen Staub an. Die grundlegende Funktionsweise ist vergleichbar einfach erklärt. Der Rasensprenger wird ans Wassernetz oder eine Pumpe aus der hauseigenen Zinsterne angeschlossen und beregnet in einem voreingestellten Zeitfenster Beete und Rasen.

Bei der Ausführung haben Gartenfreunde sprichwörtlich die Qual der Wahl. Es gibt unter anderem:

Kreisregner

Schwinghebelregner

Sprühregner

Viereckregner.

Was die verschiedenen Rasensprenger voneinander unterscheidet, ist die Arbeitsweise und die Anordnung der Düsen. Beispiel Viereckregner: Ausgestattet mit (in der Regel) beweglichen Düsen, wird dieses Modell gern zum Beregnen großer Flächen eingesetzt. Kreisregner sind auf der anderen

Seite sehr einfach zu installieren und zu bedienen, erreichen aber nicht eine ganz so effiziente Beregnung.

Vor dem Kauf ist auf jeden Fall darüber nachzudenken, welchen Zweck der Rasensprenger erfüllen muss. Auch in Bezug auf die Optik und Steuerung gibt es heute sehr große Unterschiede.

Heckenschere: Erleichtert die Gartenarbeit sehr

Kaum ein Garten kommt ohne sie aus. Heckenscheren sorgen für ein ansehnliches Bild im Garten und beeinflussen die Ästhetik in erheblichem Ausmaß. Der Bau- und Heimwerkerhandel bietet heute Modelle in alle Preisklassen an.

Zu den Unterschieden gehören:

Antrieb Schwertlänge Gewicht.

Letzteres spielt eine Rolle, wenn sehr große Flächen zu bearbeiten sind. Nach 20 Minuten mit der Heckenschere macht es durchaus einen Unterschied, ob diese 3 Kilogramm oder 5 Kilogramm wiegt. Die grundlegende Funktion dürfte bekannt sein.

Das Schwert besteht aus zwei gegenläufig arbeitenden Metallplatten. Diese wirken wie eine Schere und werden zum Schneiden von Sträuchern eingesetzt. Bezüglich des Antriebs greifen viele Gartenbesitzer bei Elektro-Heckenscheren zu – und sind dann auf den Stromanschluss angewiesen. Benzinbetriebene Geräte sind unabhängiger, meist aber auch deutlich schwerer.

Tipp: Inzwischen bietet der Handel verstärkt auch Geräte mit Akkuantrieb an. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass dessen Kapazität ausreicht und nicht nach fünf Minuten bereits ein empfindlicher Verlust bei der Leistung wahrzunehmen ist.

Wer sich für Heckenscheren mit Elektroantrieb entscheidet, sollte das Kabel immer im Auge behalten. Schon oft hat sich eine falsche Bewegung mit einem Kurzschluss bemerkbar gemacht – und einem zerschnittenen Kabel.

Vertikutierer: Der Rasen wird es danken

Auf den ersten Blick sehen sie wie ein Rasenmäher aus. Vertikutierer sind im Garten vor allem im Frühjahr und im Herbst im Einsatz. Es handelt sich hierbei um Geräte, welche die Grasnarbe „anritzen“ und dem Rasen somit zu neuem Glanz verhelfen sollen. Der Grund: Im Lauf eines Gartenjahres machen sich Gäste wie Moose im Rasen breit. Außerdem bleibt beim Mähen – auch mit Fangsack – immer ein Teil des Rasenschnitts liegen.

Wer den Rasen belüften und ihm bessere Lichtverhältnisse bis in die unteren Schichten verschaffen will, nimmt den Vertikutierer, um Rasenfilz zu entfernen und die Grasnarbe etwas aufzulockern.

Gänge Praxis ist heute die Verwendung eines elektrischen Vertikutierers. Hier ist darauf zu achten, dass die Messer nicht zu tief in den Boden eindringen. Sollte dies passieren, kann der Vertikutierer die Wurzeln des Rasens verletzen – und erreicht genau das Gegenteil des beabsichtigen Zwecks.

Tipp für die Auswahl: Besitzt der Vertikutierer einen eigenen Fangsack, wird die Arbeit erheblich leichter.

Häcksler: Damit alles seine Ordnung hat