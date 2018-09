Gaspipeline kann nahe Dresden entstehen

Der genehmigte Leitungsabschnitt führt über das Territorium von insgesamt elf Städten und Gemeinden. Die Querung der Elbe erfolgt in der Gemeinde Klipphausen, Gemarkung Gauernitz. Die Leitung wird mit Rohren mit einem Durchmesser von 1.400 Millimeter realisiert. Im Trassenabschnitt sind drei Absperrstationen geplant. Diese werden in Adelsdorf, in Oberrau und in Klipphausen errichtet.

Im Planfeststellungsbeschluss wurde unter anderem geregelt, dass die Vorhabenträger den Trassenkorridor nach Verlegung der Gasleitung soweit wie möglich wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen müssen. Die künftige Nutzung wird lediglich in einem Sicherheitsstreifen eingeschränkt.