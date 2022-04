Gastfamilien für südamerikanische SchülerInnen gesucht

Gastfamilien können sowohl Familien mit Kindern als auch alleinstehende Ehepaare und Alleinerziehende sein, die Gastkinder in einem drei- bis viermonatigen Zeitraum (frühstmöglicher Start August 2022) bei sich aufnehmen würden. Die Gastkinder sind im Alter zwischen 14 und 16 Jahren und besitzen bereits recht gute Deutschkenntnisse, die sie in einer Schule am Wohnort der Gastfamilie weiter vertiefen möchten. Ebenso freuen sie sich auf den kulturellen Austausch mit der deutschen Gastfamilie. Die Möglichkeit eines Austauschprogramms bietet Chancen für beide Seiten: Während der/die wissbegierige Gastschüler/ Gastschülerin aus Südamerika Einblicke in Land, Leute und Kultur erhält, profitiert auch die Gastfamilie von der einmaligen Erfahrung.