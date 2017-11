Gastronomen jubeln über Marketingpreis

Leipzig – Der Marketing Club Leipzig verlieh am Mittwoch zum 20. Mal den Marketingpreis Leipzig. In insgesamt 4 Kategorien wurden die Preisträger bejubelt. Der Hauptpreis, der sogenannte „Schlüssel zum Erfolg“, ging dieses Jahr an die Fairgourmet GmbH. Die Gastronomiespezialisten konnten die Jury vor allem mit ihrem nachhaltigen Engagement überzeugen.

© SachsenFernsehen

Weitere Preise gab es für den besten Marketing Newcomer, die beste Marketing-Kampagne und das beste Marketing im Handwerk. Ausgezeichnet wurden das Startup Binee, die Konsumgenossenschaft Leipzig und das Unternehmen Melonie. Musiker des Gewandhausorchesters und Theresa Randall untermalten die Preisverleihung musikalisch.