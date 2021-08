GDL-Streik hat Züge in Sachsen lahm gelegt – Weselsky auf Stippvisite

Dresden - Freitagnacht hat die Gewerkschaft GDL ihren Bahn-Streik nach Plan beendet. Für Reisende bedeutet das nun erstmal Entwarnung. Noch am Donnerstagnachmittag schaute GDL-Vorsitzender Claus Weselsky am Dresdner Hauptbahnhof vorbei. Die bundesweiten Streiks hatten in den letzten Tagen für massive Ausfälle der Deutschen Bahn geführt. Vor allem der Osten war stark betroffen.