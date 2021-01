Sachsen - Wer in Deutschland öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder in Geschäften einkaufen will, muss künftig eine medizinische Schutzmaske tragen. Darauf haben sich Bund und Länder in dieser Woche verständigt. Aber was sind medizinische Masken und welche Vorteile haben sie? Darüber sprechen wir mit Apothekerin Anke Groitzsch aus Leipzig.