Dresden/Sachsen- Am 13. Februar 1945 wurde die sächsische Landeshauptstadt im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Dresden erinnert deshalb traditionell seit 2010 an die Opfer der Bombardierung mit einer Menschenkette. Coronabedingt fand der Gedenktag 2021 virtuell statt, in diesem Jahr jedoch werden die Menschen wieder zusammenkommen können. Näheres verrät im Interview Justus Ulbricht von der "Arbeitsgruppe 13. Februar".