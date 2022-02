Zwickau- Am 22.02.1960 gab es auf dem Steinkohlenwerk Karl Marx in Zwickau das schwerste Grubenunglück der DDR. Dabei kamen insgesamt 123 Bergleute ums Leben. Das Ereignis liegt nun 62 Jahre zurück und ist immer noch sehr Präsent in Zwickau. Seit 1990 wird jährlich der Opfer des Grubenunglücks gedacht.

Wir waren bei der Gedenkfeier vor Ort und haben unter anderem mit Zeitzeugen über das tragische Ereignis gesprochen.