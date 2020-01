Gedenken an die NS-Opfer

Tage wie dieser tragen ihren Teil dazu bei, diese Erinnerungen wach zu halten. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog stieß 1997 eine Initiative an, den 27. Januar als Gedenktag zu nutzen. Seit dem gilt in der Bundesrepublik Deutschland dieser Tag als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Genau dieses Datum wurde gewählt, da am 27. Januar 1945 sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz befreiten.