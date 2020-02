Gedenkminute auch beim CFC

Das Team von Patrick Glöckner tritt am Montag gegen den FC Bayern München II an. Die Münchner stehen aktuell drei Plätze vor den Chemnitzern in der Tabelle der 3. Bundesliga. Allerdings nur mit zwei Punkten Vorsprung. Ein Sieg würde die Chemnitzer nach vorne bringen und die Chancen auf einen Abstieg mindern. Die Partie gegen den 1. FC Magdeburg am vergangenen Samstag endete mit einem 1:1 Unentschieden. Jetzt blicken die Himmelblauen auf optimistisch auf das Spiel gegen die zweite Mannschaft von Bayern.