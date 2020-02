Gedenkveranstaltung nach Anschlag in Hanau

Am Mittwochabend sind um 22 Uhr die ersten Schüsse in einer Shisha-Bar in Hanau gefallen. Zahlreiche Menschen starben. Der Todesschütze Tobias R. fuhr mit einem schwarzen Auto zum nächsten Tatort und brachte noch mehr Menschen um. Unter dem Titel "Hanau geht uns alle was an" lädt unter anderem die SPD heute Abend zu einer Gedenkveranstaltung in Leipzig ein. Beginn ist 20 Uhr auf dem Otto-Runki-Platz. Die Veranstalter möchten gemeinsam den Opfern gedenken und sich dabei klar gegen jede Art von Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu stellen.