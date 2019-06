Dresden - Am 1. Juli 2009 tötete ein rassistisch motivierter Täter die Ägypterin Marwa El-Sherbini am Dresdner Landgericht. Zum 10. Jahrestag sind neben der Gedenkveranstaltung im Landgericht mehrere Veranstaltungen geplant. "Wir sind Dresdnerinnen" heißt eine Fotoausstellung des Ausländerrates. In der Zentralbibliothek gibt es ein Podiumsgespräch zu "Tödliche Realitäten. Der rassistische Mord an Marwa El-Sherbini". Das gesamte Programm finden Sie unter www.dresden.de/Marwa