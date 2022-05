Gedrückte Stimmung im sächsischen Handwerk – Energiepreise

46 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage als gut, zeigt eine aktuelle Umfrage der Kammer. Aber die Stimmung in den Unternehmen habe sich verschlechtert. Die Energiepreise könnten ein Grund dafür sein, aber auch die gestörten Lieferketten oder der Personalmangel, so Hauptgeschäftsführer Andreas Brzezinski. Etwas mehr als ein Fünftel gab an, das sie für das kommende Quartal eine Verschlechterung ihrer Geschäftslage erwarten. (mit dpa)