Geduld auf den Straßen ist gefragt

Auch auf der Nord-Süd-Achse A9 in Brandenburg ist mit regem Reiseverkehr zu rechnen. Der Baustellenbereich zwischen den Ausfahrten Dessau-Ost und Bitterfeld-Wolfen wird zum Nadelöhr.

Baustellen in Sachsen

A4 Görlitz Chemnitz in beiden Richtungen

- zw. AS Wilsdruff und AS Dresden-Altstadt

- zw. AS Ottendorf-Okrilla und AS Pulsnitz

A13 Dresden Berlin in beiden Richtungen

- zw. AS Marsdorf und AS Schönborn

A72 Plauen in Richtung Chemnitz

- AS Chemnitz-Rottluff gesperrt

A72 Plauen Leipzig in beiden Richtungen

- zw. Kreuz Chemnitz und AS Chemnitz-Süd

- zw. AS Borna-Süd und AS Borna-Nord

Baustellen in angrenzenden Bundesländern

A9 Halle/Leipzig in Richtung Berlin

- zw. AS Wolfen und AS Dessau-Ost

Gesamtes Bundesgebiet

In Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der Montag,

30. April, offiziell schulfrei. Stauschwerpunkte sind die Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete rund um die Ballungszentren.

Für weiteren Verkehr sorgen einwöchige Frühlingsferien in den Niederlanden.

Hier sind Engpässe zu erwarten:

• Großräume Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München

• A 1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

• A 2 Berlin – Hannover – Dortmund

• A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

• A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Chemnitz – Dresden

• A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

• A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 10 Berliner Ring

• A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

• A 81 Stuttgart – Singen

• A 93 Inntaldreieck – Kufstein

• A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München

Lkw-Fahrverbote

Am Dienstag, 1. Mai, gilt für Lkw über 7,5 Tonnen in Deutschland zwischen 0 und 22 Uhr ein Fahrverbot. Auch in anderen europäischen Ländern wie Österreich, der Schweiz und Italien ist der 1. Mai ein Feiertag und damit reges Verkehrsaufkommen zu erwarten. Auch dort gelten Fahrverbote für schwere Brummis.

Staustrecken Ausland

Regen Ausflugsverkehr könnte es vor allem bei schönem Wetter auch in Österreich, der Schweiz und in Italien geben. Die Lkw-Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden am Montag, 30. April, könnte auch Wartezeiten für Pkw verursachen.