Geduldsprobe statt Soforthilfe

Doch was bedeutet eigentlich sofort? Wir haben Barbara Krüppner getroffen. Sie ist Friseurmeisterin in Chemnitz und wartet bereits seit fast einem Monat auf die Soforthilfe. Seit fünf Wochen muss ihr Geschäft geschlossen bleiben. Die Einnahmen fehlen, aber die Ausgaben bleiben bestehen. Die Friseurin fühlt sich allein gelassen. Bereits am 30. März hat sie Kurzarbeitergeld und am 6. April hat sie auf dem Postweg den Antrag auf Soforthilfe gestellt. Doch die Soforthilfe lässt noch immer auf sich warten.