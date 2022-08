Gefährliche Körperverletzung im Stadtzentrum von Chemnitz

Chemnitz-In der Nacht zu Dienstag wurden Polizei und Rettungsdienst aufgrund von Zeugenhinweisen an die Brückenstraße Ecke Mühlenstraße gerufen. Dort trafen Sie auf einen verletzten 39-Jährigen, der am Boden lag. Während sich die Retter um den 39-Jährigen kümmerten, verdichteten sich Hinweise auf den Ablauf des Geschehens.

Offenbar führte ein Streit mit zwei unbekannten Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die dann zu den Verletzungen des 39 Jahre alten Mannes führten. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung blieb ergebnislos. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.