Gefährliches Pulver an Amtsgericht und Polizeidirektion Dresden geschickt? Feuerwehr im Großeinsatz

Gegen 11 Uhr wurden die Feuerwehrleute zum Dresdner Amtsgericht auf die Roßbergstraße gerufen. Offenbar hatte eine Mitarbeiterin der Poststelle weißes Pulver in einem Briefumschlag entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine gefährliche Substanz handelt, wurde nach dem Stichwort „ABC“ (Atom, Bio, Chemie) alarmiert. Kameraden der Dresdner Feuerwehr stülpten sich, trotz der hohen Außentemperaturen, Schutzanzüge über. In voller Montur betraten sie dann das Gerichtsgebäude. Wie Polizeisprecher Rocco Reichel auf Sachsen Fernsehen-Anfrage erklärt, konnte bereits kurze Zeit später Entwarnung gegeben werden. Das Pulver sei harmlos, es bestehe keine Gefahr.

Nur wenige Stunden später mussten Feuerwehrleute nach SF-Informationen erneut zu einem „ABC-Alarm" ausrücken. „Offenbar wurde auch zu uns unbekanntes Pulver per Brief geschickt. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz, untersucht die Substanz.", berichtet Polizeisprecher Lukas Reumund am Nachmittag gegenüber Sachsen Fernsehen.