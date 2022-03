Gefälschter Luxusschmuck sichergestellt

Zollbeamte haben am Flughafen Leipzig/Halle gefälschten Luxusschmuck im Wert von fast sechs Millionen Euro beschlagnahmt. Rund 500 Armreifen und Armkettchen sowie 650 Ringe hätten die Beamten bei einer Routinekontrolle in einem Paket entdeckt, teilte das Hauptzollamt Dresden am Donnerstag mit. Nach dem Millionenfund Ende Februar hat der Rechteinhaber demnach mittlerweile bestätigt, dass es sich bei dem Schmuck um Fälschungen handelt. Die Ware soll auf seinen Wunsch hin vernichtet werden. Der Zoll hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: dpa