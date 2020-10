Gefahr steigt: Borkenkäferschäden auf Rekordniveau!

In Europa kommen die Hälfte der Schäden durch biologische Schaderreger allein vom Borkenkäfer. Auch in den sächsischen Wäldern gibt es keine Entschärfung der Situation. Die Schäden liegen derzeit im Vergleich mit dem Rekordjahr 2019 bereits 10% darüber. Damit sind seit Oktober 2017 circa 8,5 Millionen Kubikmeter Schadholz angefallen, wobei die Hälfte auf den Forstschädling zurückfällt. Besonders im Mittleren Erzgebirge, in der Sächsischen Schweiz, im Oberlausitzer Bergland sowie im Zittauer Gebirge sind stark steigende Schadholzmengen bei Fichten zu verzeichnen, während in Ostsachsen eine Zunahme der Schäden an Kiefern und Lärchen zu beobachten ist. Mehr als 56 000 Hektar Wald und damit mehr als 10% der gesamten Fläche wurden geschädigt.