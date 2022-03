Geflüchtete seien keine Lückenfüller für den Fachkräftemangel

«Diese Menschen fliehen nicht, um unseren Fachkräftebedarf zu decken, sondern weil ihr Land angegriffen wurde», sagte Behördensprecher Frank Vollgold am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei nicht angemessen zu spekulieren, den Fachkräftebedarf über Geflüchtete abfedern zu wollen: «Wir sind alle betroffen über das Leid, das den Menschen in der Ukraine zugefügt wird. Diese Menschen, vor allem Frauen und Kinder, suchen bei uns Schutz und Sicherheit in einer unvorstellbaren Situation.»

Vollgold zufolge ist das Ausmaß der Migration aus der Ukraine aktuell nicht präzise einschätzbar. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt müsse zuerst geklärt werden, ob Geflüchtete überhaupt mittel- bis langfristig hierbleiben können und wollen.