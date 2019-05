Gegen Nationalismus – Tausende Leipziger demonstrieren für ein geeintes Europa

Eine Woche vor der Europawahl haben am Sonntag tausende Leipziger unter dem Motto: "Ein Europa für Alle" in der Innenstadt demonstriert. In mehreren europäischen Städten gingen die Menschen gegen Nationalismus und für soziale Gerechtigkeit auf die Straßen.

Aufgerufen hatte ein bundesweit aktive Bündnis, dem mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen angehören. In Leipzig sammelten sich die Demonstranten zum kreativen Protest auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Oberbürgermeister Burkhard Jung erinnerte daran, wie die Messestadt von der EU profitiere.