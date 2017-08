Minden/Leipzig – Zum Start in die neue Handball Bundesliga Saison 2017/18 lieferte sich der SC DHfK Leipzig ein packendes Auswärtsduell gegen GWD Minden.

Im letzten Viertel drehten die Leipziger die Partie zu ihren Gunsten und siegten am Ende mit 26:29. Mann des Spiels ist Leipzig-Rückkehrer Philipp Weber (24 Jahre) mit 11 Toren. Die finalen Siegtreffer lieferten in der 58. Minute Lucas Krzikalla und Philipp Weber in der 59. Minute.