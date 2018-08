Geld abheben beim Einkaufen! – Konsum modernisiert

Seit 2015 befindet sich der Konsum in einem Moderinisierungsprogramm.

Ende letzten Jahres fiel die finale Entscheidung das Thema "Bargeld abheben" umszusetzen. Der Prozess brauchte jedoch ein wenig Zeit, um auch in allen Filialen umgesetzt werden zu können. Es musste ein neues Kassensystem her, die Software musste angepasst werden und natürlich mussten auch die Mitarbeiter mit dem System vertraut werden. Doch jetzt konnte es an den Start gehen.