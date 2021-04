Dresden- In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Geldautomaten in Klipphausen im Landkreis Meißen gesprengt. Die Feuerwehr musste anrücken um einen restlichen Brand zu löschen. Nach den bisherigen, polizeilichen Ermittlungen haben die Täter Gas in den Automaten geleitet und gezündet. Die Täter sind flüchtig, Hinweise die mit der Tat in Zusammenhang stehen, nimmt die Polizei entgegen. Eine Bezifferung des entstandenen Sachschadens steht noch aus.