Geldsegen für die HOPE-Gala

Dresden – Erfolgreicher Geburtstagsabend im Hotel Suitess: Zum 10. Jubiläum verwandelte sich die Dachterrasse des hauseigenen Restaurant Moritz in eine mediterrane Oase. Doch die MORITZ ROOFTOP LOUNGE 2.0 brachte in Kombination mit kreativer Cross-Over-Küche ihre Gäste am Samstag nicht nur dem Himmel ein Stück näher, sondern sammelte im Rahmen einer Charity-Tombola einen stattlichen Betrag für die Dresdner HOPE-Gala und die HOPE Kapstadt Stiftung.

Die prominenten Losverkäufer um Fußballlegende Eduard Geyer, Moderator René Kindermann, Magier André Sarrasani, Schlagersänger Andre Stade, DSC-Schmetterling Katharina Schwabe, die Eislöwen-Spieler Tomas Schmidt und Gustav Veisert und Künstler Kay Leonhardt brachten insgesamt 500 Lose unter die Leute. Das Hotel Suitess verdoppelte die Summe, so dass Charity-Lady Viola Klein für die HOPE Kapstadt Stiftung am Ende einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro entgegennehmen konnte.

Roman Gojowy, Geschäftsführer der DRESCHER Incoming & Tourismus GmbH: „Unser Jubiläum war für uns in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg. Es freut uns nicht nur, dass wir mit unseren Gästen einen tollen Abend verbringen, sondern besonders auch eine beachtliche Summe für die HOPE Kapstadt Stiftung sammeln konnten. Vielen Dank an alle Gäste und Unterstützer! Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre!“