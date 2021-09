Der HC Leipzig konnte am gestrigen Sonntag einen einen gelungenen Saisonauftakt feiern. Mit 27:19 gewannen die Leipziger Damen deutlich gegen den Bundesliga-Absteiger Mainz 05. Bereits zu Beginn dominierten die Gelb-Blauen auf der heimischen Platte. So konnten sie ihren Vorsprung bis zur 15.Minute auf 11:3 ausbauen. Die Mainzerinnen profitierten auch bis zur Halbzeit nicht von kurzzeitigen Schwächephasen des HCL. Mit 14:9 ging es dann in die Halbzeitpause. Doch auch in den restlichen Spielminuten konnten die Mainzerinnen dem HCL den Sieg nicht streitig machen.