„Gemeinsam für Max aus Grimma“: EXA Icefighters helfen

Anfang der Woche ereignete sich eine Tragödie in Grimma. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus hat dem 12-jährigen Maximilian seine Mutter und beiden Geschwister genommen. Unter dem Motto "Gemeinsam für Max aus Grimma", möchten die EXA Icefighters Leipzig den Jungen unterstützen.

"Wie schon einmal in dieser Saison werden wir als Club unser Heimspiel am Sonntag nutzen, um Spenden für Maximilian zu sammeln.", heißt es. "Also Sonntag um 18.00 Uhr mit jedem, den ihr kennt auf in die Kohlrabizirkus Eisarena!"