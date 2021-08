Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde! Aus Liebe“werden seit Anfang Juli unter anderem auch an der Nikolaikirche Klimabänder gesammelt. Seit Sonntag unterstützt ein vier Meter hoher Eiffelturm die Aktion. Interessierte sowie Kinder und Jugendliche können anhand von bunten Bändern ihre Wünsche fürs Klima und Artenschutz festhalten. Noch bis Anfang September wehen die gesammelten Klimabänder vor der Nikolaikirche. Die Aktion war ebenso auch Anlass für die Fridays-for-Future-Bewegung. Kinder und Jugendliche wandten sich mithilfe von Briefen über Klimagerechtigkeit an die ältere Generation und baten die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes, bei der kommenden Bundestagswahl am 26. September klimagerecht zu wählen sowie der jüngeren Generation die Stimme zu leihen.