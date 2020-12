Gemeinsam singen – Leipzig singt Stille Nacht

Das bekannte Weihnachtslied "Stille Nacht" wird dabei an verschiedenen Orten um 18.08 Uhr in Leipzig zu hören sein. Allerdings sind nicht nur professionelle Stimmen zu hören, sondern auch die Stimmen der Leipzigerinnen und Leipziger, die an der Aktion teilnehmen wollen. Bereits schon vor Heiligabend kann die eigene Version von "Stille Nacht" online eingereicht werden.

Noch bis zum kommenden Sonntag können alle Leipziger das selbst eingesungene Lied hochladen. Der virtuelle Chor wird anschließend ab 18 Uhr an Heiligabend u. a. bei Sachsen Fernsehen live zu sehen sein.