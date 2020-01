„Gemkow 2020“ – Wahlauftakt der CDU zum Oberbürgermeister Leipzig

Die Wahl des Oberbürgermeisters steht kurz bevor. Die Vorbereitungen für den Wahlkampfauftakt sind in vollem Gange. So auch bei Sebastian Gemkow. Er geht als Kandidat der CDU für die Wahl 2020 ins Rennen. Am Morgen des 04.01.2020 wurden in der Fritz-Reuter-Straße Wahlplakate an die Unterstützer ausgeteilt und sein Team darauf eingestimmt. "Gemkow 2020" lautet die Kampagne. Für den Wahlkampf hat der 41-jährige genaue Vorstellungen. "Ein wirtschaftlich starkes und noch innovativeres Leipzig, in dem neue Ideen Vorfahrt haben", so zitiere man Gemkow. Neben dem möglichen Amt als künftiger Oberbürgermeister müsste er allerdings noch einer weiteren Aufgabe gerecht werden - als amtierender Wissenschaftsminister.

Der Leipziger Oberbürgermeister wird von den Wahlberechtigten in allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

Der 1. Wahlgang findet am 2. Februar, ein eventueller 2. Wahlgang am 1. März 2020 statt.

Die Amtszeit beträgt 7 Jahre.