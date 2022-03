Gemüse-Ernte von sächsischen Feldern gestiegen

Die Gemüse-Ernte in Sachsen ist deutlich gestiegen. So war 2021 ein gutes Jahr für die Gemüse-Landwirte im Freistaat. Die Betriebe holten im vergangenen Jahr 55 600 Tonnen Gemüse von den Feldern, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das sind den Angaben zufolge 14 800 Tonnen beziehungsweise 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig erhöhte sich die Gemüseanbaufläche nur um fünf Prozent auf 3900 Hektar.

Die wichtigste Gemüseart ist demnach die Frischerbse, die auf 63 Prozent der Felder wuchs. Sachsen ist bei dieser Gemüseart das Bundesland mit dem größten Anbau. Weitere wichtige Arten waren im vergangenen Jahr Zwiebeln und Buschbohnen.

Quelle: dpa