Generationenhof – Hier sind Spenden gut angelegt

Ein Stückchen weiter sind die Bauarbeiten am Gartenhaus. Auch hier werden die Spendengelder eingesetzt, um aus der kleinen Hütte ein gemütliches Domizil zu machen. Fleißige Handwerker sind mit Innen- und Außenarbeiten beschäftigt. Der große idyllische Garten dient nicht nur der Versorgung. Hier kommen regelmäßig die Bewohner des Generationenhofes und die Kinder aus den WGs zusammen und kümmern sich auch gemeinsam um Flora und Fauna. Auch auf dem Hof selbst hat sich einiges verändert Die Westscheune ist ausgebaut und beherbergt mittlerweile fünf neue Bewohner. Und im Erdgeschoss entsteht eine Kinderwerkstatt. All das geht nicht ohne finanzielle Unterstützung. Nicht nur deshalb war die Spende vom Opernball ein wunderbarer Glücksfall. Ohne sie hätte zumindest das Projekt Gartenhaus nicht so einfach realisiert werden können.