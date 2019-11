Genossenschaft macht Schule

Ohne die Unterstützung außer- und innerhalb der Schule, wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen. So gab es auch tatkräftige Unterstützung seitens des Fördervereins der Schule. Der Fördervereinsvorsitzende Lars Quiring sieht neben den wirtschaftlichen Erfahrungen der Schüler, noch weitere Vorteile. So können auch ehemalige Schüler an der Genossenschaft mitwirken und der Schule damit auch helfen. Auch Mitinitiator Florian Pujock ist mittlerweile so ein Alumni, der mit Begeisterung seine Schule weiter unterstützt. Es war wohl auch diese Begeisterung, die einen weiteren Förderer zu diesem Projekt gelockt hat. Mit der Sparda Bank Berlin hat das Gymnasium einen starken Partner gewonnen.