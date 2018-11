Ihr möchtet in Dresden mehr erleben und dabei noch ordentlich sparen?

Mit der DRESDEN FOR FRIENDS-Karte bekommt Ihr und Eure Begleitperson in Dresden und Umland bei über 200 Partnern 2 Leistungen zum Preis von 1. Dabei wird immer die günstigere oder gleichwertige Leistung dank DDFF erlassen. So erhaltet Ihr jeweils bis zu 50 % Rabatt! Das gilt für Restaurants, Theater-, Kino- oder Partytickets sowie bei Sport-, Wellness- und anderen Freizeitangeboten in Dresden und Umland. Das Besondere dabei: Ihr könnt jedes Angebot mehrfach nutzen (1 mal pro Partner am Tag).

Die DRESDEN FOR FRIENDS-Karte gilt bei allen beteiligten Vorteilspartnern. Weitere Infos zur Karte und Bestellung findet Ihr auf www.dresdenforfriends.de