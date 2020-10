Wir hätten Sie gerne von Anfang an dabei.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihren Arbeitsplatz mitzugestalten. Sie bekommen die Chance, ein neues Team mit aufzubauen und Ihre Erfahrungen und Ideen einzubringen.

Wir suchen Mitarbeiter, die von ihrer Arbeit mehr erwarten.

Wenn Sie wissen wollen, was im KATHARINENHOF AN DER HEIDE möglich ist, besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.katharinenhof.net, rufen Sie uns an, mailen Sie uns oder kommen Sie einfach vorbei.