Gestaltungskommission tagt erstmals öffentlich

„Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung ist mir wichtig. Ich schätze, wie die Dresdner sich in Fragen der Baukultur in ihrer Stadt engagieren“, stellt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (B'90/Grüne) fest. „Deshalb haben wir dem Stadtrat vorgeschlagen, dass die Gestaltungskommission ab sofort öffentlich über wichtige Bauvorhaben berät. Damit starten wir jetzt. Bürger können bei der Diskussion direkt zuhören und sich ihr eigenes Bild machen. Sie können verfolgen, wie die Gestaltungskommission in der Diskussion mit Bauherren und Planern um die jeweils beste Lösung für ein Bauvorhaben ringt“, lädt Raoul Schmidt-Lamontain ein.