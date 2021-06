Gestohlene Kinder der DDR: „Wir wollen die Wahrheit“

Einer, dessen Suche ein glückliches Ende nahm, ist Andreas Laake

Er lebt in der DDR, während ein Großteil seiner Familie in der BRD lebt. Gemeinsam mit seiner ehemaligen Frau will er über die Grenze. An eine Flucht hatte er dabei nicht gedacht. Die beiden werden gestellt und inhaftiert. Damit sind sie in den Augen der DDR keine geeigneten Vorbilder mehr für ihr Kind. Während Andreas Inhaftierung wird sein Sohn Marco geboren. Laakes ehemalige Frau stimmt einer Adoption zu, doch er selbst nicht. Marco wurde zwangsadoptiert. Das Gerichtsurteil: ungültig. Alles was Andreas bleibt ist ein Foto und der Name Marco. 29 Jahre sucht er überall, fragt im Bekanntenkreis, fährt tausende Kilometer und wendet sich dann an die Medien. 2013 klingelt Andreas Telefon. Die beiden verabreden sich zu einem Treffen am heutigen Hauptbahnhof in Leipzig.