Gesucht! Autodieb in Leipzig auf freiem Fuß

Während sich Leipzig aufs Wochenende einstellt, arbeitet die Polizei auf Hochtouren. So beispielsweise bei einem Kfz-Diebstahl Donnerstagabend: nach dem ein 24-jähriger Firmenwagenfahrer seinen grauen VW-Golf in einer Parkbucht in der Seeburgstraße (Zentrum-Südost) sicherheitsgemäß abgestellte, wurde ihm sein Fahrzeug kurzerhand geklaut. Das Auto ist unter dem amtlichen, Münchner Kennzeichen M-RC 6467 zugelassen. Inzwischen hat die Sonderkommission "Kfz" des Landeskriminalamts die Ermittlungen aufgenommen.