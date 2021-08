„Gesund & Cool“: Projekt startet mit Tierpatenschaft

Leipzig- Der Konsum Leipzig hat zusammen mit der Ralf-Rangnick-Stiftung ein neues Projekt gestartet. Unter dem Namen "Gesund und Cool" soll es bald in Leipzigs Grundschulen an den Start gehen. In diesem Zuge wurde auch gleich eine passende Tierpatenschaft im Leipziger Zoo übernommen. Um welches Tier es sich dabei handelt und was genau hinter dem neuen Projekt steckt, erfahren Sie im Gespräch mit Ralf Rangnick und Dirk Thärichen.