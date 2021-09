„Gesund & Cool“: Schüler kochen mit Ralf Rangnick

Hoch konzentriert schneiden acht Schüler der Grundschule am Rabet Gemüse, hacken Kräuter und dekorieren die Teller. Hier im Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant wird künftig der Ort sein, an dem Grundschüler die Erlebnistage im Rahmen des Projekts "Gesund & Cool" verbringen werden. So soll die Mädchen und Jungen das Erlernte aus dem Unterricht praktisch anwenden. Hinter der Initiative "Gesund & Cool" steht die RalfRangnick Stiftung. Getragen ist sie von der AOK Plus, Konsum Leipzig und der Uni Leipzig. Am Dienstag ist das Projekt gestartet.