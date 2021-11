Gesunde Zähne – gesunder Körper – gesunder Geist

Der Gang zum Zahnarzt ist für gar nicht so wenige Mitmenschen ein möglicher Weg in die Hölle. Rund 60–80 % der Bevölkerung haben Angst vor diesem Berufsstand. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Sie reichen jedoch oftmals aus, um einfach die Vorsorge zu vernachlässigen. Die Folgen können gravierend sein.

Neben auftretenden Zahnschmerzen spielt der Verlust der Zähne eine massive Rolle. Zahnarzt Leipzig bietet z.B. für echte Angstpatienten einen Ausweg aus diesem Dilemma. Gesunde und schöne Zähne stehen auch für Vitalität und bieten Ihnen das Selbstvertrauen, welches sie haben könnten und vielleicht nur noch nicht entfalten konnten.

Gesunde Zähne bieten eine hohe Lebensqualität

Wer ein strahlendes Lächeln hat, der darf sich einer hohen Lebensqualität erfreuen. Wer sich um seine Zähne kümmert und die Prophylaxe in Anspruch nimmt, erhält ein strahlendes Lächeln und zeigt sich damit wesentlich lieber in der Öffentlichkeit. Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Dieses Sprichwort ist keine sinnlose Aussage, sondern birgt sehr viel Wahrheit in sich. Gesunde Zähne zeigt man wesentlich lieber und offener. Das Lächeln ist herzlicher und man wirkt nach außen hin freundlicher. Mit einer regelmäßigen Prophylaxe kann man seine Zähne einen gesunde Basis geben. Mit einer ästhetischen Analyse und dem Verfahren Digital Smile ist es heute den modernen Zahnarztpraxen möglich, ein gesundes und strahlendes Lächeln zu ermöglichen.

Zahnverfärbungen die Zahnaufhellung kann helfen