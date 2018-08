Gesundes Kita- und Schulessen ist gefragt

Die Ergebnisse stellen einen Ausschnitt aus der Mittagsverpflegung dar. Als Herausforderung für die Speisepläne stellt sich das häufige Angebot an Fleisch- und Wurstgerichten dar. Eine Verringerung dieser Lebensmittelgruppe auf den Speiseplänen wäre ein günstiger Schritt. Denn ein Weniger an tierischen Lebensmitteln kann ein Plus für das Angebot an Gemüse und Obst bewirken – vorteilhaft für ein ausgewogenes und gesundheitsförderliches Verpflegungsangebot.

Einrichtungen und ihre Träger, Speisenanbieter, Eltern, die sich für Veränderungen engagieren wollen, steht die »Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen« mit ihren Unterstützungsangeboten durch Praxisberater, Prozessbegleitung, der Speisenanbieterdatenbank, Informationen zu Verpflegungskonzepten etc. zur Verfügung: www.vernetzungsstelle-sachsen.de

Die Broschüre „Mittagsverpflegung in sächsischen Kindertageseinrichtungen und Schulen - Eine Zusammenfassung zur Auswertung von Speiseplänen auf Basis der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)“ steht zum Bestellen und als download unter https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11045 zur Verfügung.