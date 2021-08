Gesundheitsausgaben in Sachsen sind gestiegen

2019 betrug dabei der sächsische Anteil an den deutschlandweiten Gesundheitsausgaben 4,8 Prozent. Im selben Jahr gingen die meisten Gesundheitsausgaben der Sachsen mit 12,6 Milliarden Euro an die gesetzlichen Krankenversicherungen. Jeder Sachse hat 4.816 Euro im Jahr 2019 ausgegeben. 1.400 Euro mehr als in den letzten zehn Jahren.