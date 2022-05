Geteilte Meinungen zu Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Dresdner CDU befürworte, dass Deutschland sich an diesen Lieferungen beteiligt, so Dr. Markus Reichel, der Kreisvorsitzende der CDU Dresden, in einer Mitteilung. Dennoch sei die Besorgnis unter den Mitgliedern hoch, weswegen zu diesem Thema in den nächsten Tagen eine interne Befragung durchgeführt werden soll.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Dienstag erneut Bedenken gegen die Lieferung von schweren Waffen geäußert. Alles, was damit in Zusammenhang stehe, sollte genau besprochen und bewertet werden, sagte Kretschmer bei einer Regionalkonferenz der CDU mit Innenminister Armin Schuster in Dresden.