GEW fordert mehr Personal für Kitas und Schulen

Unter dem Motto „Mehr Personal für Kitas und Horte in Sachsen“ kann man noch bis Anfang November den Aufruf unterschreiben. Knapp 3.000 Sachsen wollen auch mehr Betreuer für ihre Kinder und haben bereits unterschrieben. Die sächsische Landesvorsitzende der GEW Uschi Kruse betonte, dass die Kinder in Sachsen aufgrund der ungenügenden Personalausstattung in Kitas deutlich schlechtere Bildungschancen hätten als die Kinder in anderen Bundesländern. Das hätte kürzlich eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung ergeben.