GEW: Lage an sächsischen Schulen „dramatisch“

Knapp 38.600 Kinder starten am Samstag in einen neuen Lebensabschnitt und werden ab sofort die Schulbank drücken. Dennoch warnt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vor einer dramatischen Situation im Bildungssystem. In erster Linie wird das kommende Schuljahr vom Lehrermangel geprägt sein, sagte Landesvorsitzende Uschi Kruse. Erst seit dem Jahr 2014 erfüllt das Kultusministerium die Bundesweite Neueinstellungsquote von knapp vier Prozent. Seit 2017 werden zudem verstärkt Seiteneinsteiger beschäftigt. Im vergangenen Jahr waren es bereits 1.086 Stellen, die auf diese Weise besetzt wurden.