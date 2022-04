Gewalt auf Demos gegen Journalisten – Verein zählt mehr Fälle

In Sachsen gebe es weiterhin mit 23 Fällen die meisten registrierten Übergriffe, darauf folge Niedersachsen mit 21 Fällen und Berlin mit 14. Die Fälle in Westdeutschland nehmen laut Analyse zu. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), der sich nach eigenen Angaben erstmals an der Studie beteiligte, zeigte sich besorgt. Hauptgeschäftsführerin Sigrun Albert erklärte: «Leider bestätigt die neue Feindbildstudie unsere Vermutung, dass zunehmend auch lokale Journalistinnen und Journalisten von gewalttätigen Angriffen aufgrund ihrer Arbeit betroffen sind.» (dpa)